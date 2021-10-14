Венедиктов показал фото дочери Путина с форума в Петербурге

Главный редактор радио «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов опубликовал снимок дочери Путина Марии Воронцовой в своём Telegram-канале.

Известно, что Воронцова являлась модератором на III Евразийском женском форуме.

Выступая на заседании Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге, президент России Владимир Путин заявил, что женщины не должны оказываться перед выбором между семьёй и профессией. Об этом сообщает Пятый канал.

Глава государства также отметил важность роли женщин в борьбе против пандемии коронавируса, когда сотрудники медслужб в лице женщин спасли жизни миллионам по всему свету.

Президент отметил: несмотря на критику в адрес России по поводу свободы самоидентификации, для страны крайне важны традиционные семейные ценности.

Ранее Владимир Путин в интервью телеканалу CNBC сообщил, что главная задача властей в России — рост доходов граждан страны. Он подчеркнул, что правительство будет действовать не популистскими методами, а на базе роста экономики. Выдержки из беседы президента с телеканалом привёл сайт Кремля.