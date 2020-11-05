Вассерман предсказал победу республиканцев в случае начала войны в США

https://static.news.ru/photo/b7fbc700-1f50-11eb-bb7b-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Вассерман Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В случае если президентские выборы в США приведут к гражданской войне, шансы победить в ней у республиканцев выше, чем у демократов. Такого мнения придерживается публицист и политолог Анатолий Вассерман.

По его словам, среди республиканцев уровень владения оружием значительно выше, чем среди демократов. Кроме того, последние вряд ли смогут рассчитывать на защиту полиции, поскольку подставляют её «со страшной силой».

Вассерман напомнил о протестах сторонников Black Lives Matter (BLM). Беспорядки в большинстве случаев происходили в штатах, контролируемых демократами, и их власти запрещали полиции принимать силовые меры в отношении погромщиков.

По словам политолога, демократы понимают, что в случае вооружённого конфликта перевес будет на стороне республиканцев, поэтому до открытого противостояния дело, скорее всего, не дойдёт.

Они вряд ли рискнут лезть, как сказано в одном старом анекдоте, «с голой пяткой на шашку». Дело закончится более-менее мирным путем <...> А если со стороны демократов не будет таких акций, то республиканцы ничего подобного не устроят — зачем им безобразить после победы? — сказал Вассерман изданию «Политика сегодня».

Президентские выборы в США прошли 3 ноября. Их итоги пока не подведены. По предварительным данным, действующий глава государства Дональд Трамп лишь незначительно отстаёт от своего конкурента Джо Байдена. Разрыв составляет менее 2%. При этом Трамп подозревает Байдена в фальсификациях.

В ряде городов США на фоне выборов проходят протестные акции. В частности, в Нью-Йорке задержаны более полусотни демонстрантов, а в Портленде пресекать беспорядки местной полиции помогает Нацгвардия США.