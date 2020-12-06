Вассерман поспорил с Соловьёвым о перспективах покупки Одессы

https://static.news.ru/photo/8fe237e4-37d9-11eb-b84c-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Вассерман Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Россия в ближайшем будущем не сможет выкупить Одессу у Украины, считает публицист и политолог Анатолий Вассерман. Москва не сможет реализовать подобный сценарий из-за позиции США. Если с Киевом всё-таки удастся договориться, такую сделку с лёгкостью может сорвать Вашингтон, предложив лучшую цену, пояснил он.

По мнению эксперта, Соединённые Штаты сделают всё возможное, чтобы помешать РФ купить Одессу, но это вовсе не означает, что американцы сами осуществят такую затею.

РФ зарабатывает своими силами, а американцы зарабатывают в основном тем, что их печатный станок обслуживает большую часть торговых потоков всего мира. Поэтому американцы всегда могут предложить украинским олигархам больше, — сказал Вассерман в интервью изданию «Украина.ру».

Он уточнил, что Вашингтон, вероятнее всего, будет действовать по принципу «обещать — не значит жениться» и откажется выкупать портовый город у Киева, как только Киев откажет Москве.

Ранее, как писал NEWS.ru, телеведущий Владимир Соловьёв предложил выкупить Одессу у Украины. Так он прокомментировал слова члена Совета Федерации Сергея Цекова. Политик предложил Киеву отказаться от южных областей в пользу России, поскольку в Одессе хотят снести памятник Екатерине II.