США считают своё возвращение в ДОН «неверным сигналом» для Москвы

https://static.news.ru/photo/b323cd74-97a8-11eb-a3c7-96000091f725_660.jpg Фото: Kalousek Rostislav/CTK/Global Look Press

Соединённые Штаты Америки не вернутся в Договор по открытому небу (ДОН), так как подобный шаг станет неверным сигналом для России. В Белом доме опасаются, что Кремль откажется соблюдать положения документа, подписанного 34 государствами. Записка, отправленная за несколько суток до того, как в ВВС США подтвердили планы утилизации бортов, использовавшихся для выполнения пакта о взаимном наблюдении, скорее всего, окончательно рушит надежды на возвращение Вашингтона в ДОН.

Хотя глава США демократ Джо Байден после избрания на должность судил решение своего предшественника — республиканца Дональда Трампа — выйти из ДОН, Москва за это время также покинула договор. Повторная же ратификация соглашения вызвала жаркие споры в сенате — примерно 50 на 50, пишет издание Defense News.

В Госдепе 5 апреля заявили, что окончательное решение ещё не принято, но в демарше 31 марта ведомство сообщило нескольким партнёрам, что Белый дом «откровенно обеспокоен тем, что согласие присоединиться к договору, который РФ продолжает нарушать», пошлёт Кремлю неверный сигнал и подорвёт позиции США в вопросах контроля над вооружениями. В Совете нацбезопасности администрации президента США по этому поводу заявили, что решение о возможном возвращении Вашингтона в ДОН будет принято «в нужное время» и оно не связано с действиями в отношении устаревающей авиатехники.

Как писал NEWS.ru, Россия может завершить внутригосударственные процедуры по выходу из ДОН к лету 2021 года. Если Вашингтон к этому времени не уведомит Москву о готовности возобновить участие в договоре, Россия направит депозитариям — Венгрии и Канаде — ноту о выходе из соглашения. С этого момента начнётся отсчёт полугодового срока, предшествующего официальному и окончательному выходу России из соглашения.

Договор по открытому небу позволяет участникам совершать облёты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. Документ был подписан в марте 1992 года представителями 35 государств.