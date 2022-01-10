В США рассказали, почему Украину не примут в НАТО

Украина никогда не сможет вступить в НАТО, поскольку она входит в область жизненно важных интересов США, считает основатель издания The American Conservative, американский политик и публицист Патрик Бьюкенен. В материале для журнала он привёл ряд исторических событий, которые указывали на невмешательство западных лидеров в события в Центральной и Восточной Европе.

В частности, автор привёл в пример Венгерское восстание в 1956 году, когда президент США Дуайт Эйзенхауэр отказался от военного вмешательства. Также Бьюкенен указал на то, что в 1961-м американский лидер Джон Кеннеди не стал вмешиваться в процесс строительства Берлинской стены, в 1968-м глава США Линдон Джонсон не вмешался в события «Пражской весны», а в 1981 году Рональд Рейган не отреагировал на разгон объединения независимых профсоюзов «Солидарность» в Польше.

По словам журналиста, решение нынешнего главы США Джо Байдена об исключении военных действий в случае российского вторжения на Украину было верным. Однако, Бьюкенен уверен, что администрация Соединённых Штатов должна дать Украине понять, что её не примут в НАТО.

США должны сделать всё возможное, чтобы избежать войны с Россией <...> мы хотим, чтобы в долгом противостоянии Запада с Китаем она оказалась на нашей стороне, — подчеркнул публицист.

Ранее источники CNN заявили, что власти США пока не определились с санкциями против России в случае её вторжения на Украину. По их словам, это связано с опасениями возможного ответа Москвы, который может обернуться тяжёлыми последствиями для экономики Штатов и их союзников. По данным собеседников издания, новые санкции в отношении России могут затронуть её банковский и энергетический секторы.