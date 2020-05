В США рассказали о состоянии Путина после заражения Пескова

Слова советника передал в своём Twitter журналист Стив Холланд. По словам О'Брайена, во время разговора с Трампом на прошлой неделе российский лидер находился в хорошем расположении духа.

Он подчеркнул, что с того момента у Белого дома не появилось оснований полагать, что состояние президента России изменилось.