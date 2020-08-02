В США объяснили отношения Трампа с Москвой

https://static.news.ru/photo/29a4370c-d456-11ea-91a4-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп не проводит последовательную внешнюю политику по отношению к России. Данной обстоятельство объясняется отсутствием у него стратегического подхода к ведению дел с Москвой.

Об этом говорится в статье, опубликованной газетой The Washington Post. Источник издания, прежде занимавший высокий пост в администрации Белого дома, отметил, что Трамп «не хочет, чтобы Россия с ним грубо обращалась».

Также собеседник издания подчеркнул, что почитатели Трампа «думают о политическом деятеле, который заботится о внешней политике США» и осведомлен об истории американо-российских отношений. Однако нынешний хозяин Белого дома подрывает внешнюю политику страны.

Его разногласия с представителями администрации по поводу России маскируют отсутствие стратегического подхода к Москве, отмечается в статье.

Ранее NEWS.ru сообщал, что уроженец Украины подполковник Александр Виндман, который давал показания против президента Соединённых Штатов Дональда Трампа по делу об импичменте, рассказал, что ушёл со службы. Причиной стала травма сослуживцев. Он уверен, что из-за выступления на суде лишился возможности получить звание полковника.