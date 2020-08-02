В США назвали условия отказа от санкций против России

https://static.news.ru/photo/3fa429bc-d524-11ea-ba93-fa163e074e61_660.jpg Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Санкции Белого дома против Москвы не понадобятся, если Россия «воздержится от агрессии за рубежом и станет дружественным партнёром» Запада. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен.

Политик перечислил санкции, уже введённые против России администрацией Белого дома, в статье для Washington Post.

Ни один президент со времён Рейгана не выказывал Москве столько решительности. Как и Рейган, президент Трамп добивается нового пути в отношениях с Россией — такого, на котором Россия будет воздерживаться от агрессии за рубежом и станет дружественным партнёром США и Европе, — отметил О'Брайен.

Он добавил, что при таком раскладе санкции стали бы не нужны, а торговля между Вашингтоном и Москвой «расцвела бы».

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Вашингтоне допустили скорые переговоры с Россией. В ближайшие месяцы может состояться диалог между Вашингтоном и Москвой по вопросам борьбы с терроризмом. Представителям правоохранительных органов США необходимо взаимодействие с коллегами из спецслужб РФ. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.