В США готовят новые санкции против РФ по делу о вмешательстве в выборы

https://static.news.ru/photo/67a8549e-04ca-11eb-a08d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jim West/Global Look Press

В палату представителей Конгресса США внесён законопроект новых санкций против России, которые могут значительно сократить объём инвестиций в страну. Предлагаемые ограничения связаны с продолжающимся скандалом о вмешательстве в американские выборы.

Хотя администрация Трампа признала, что российское правительство вмешивалось в прошлые выборы в США и работает над тем, чтобы вмешаться в текущие выборы 2020 года, она не предприняла никаких значимых действий, чтобы наказать Россию за эту деятельность. Закон о безопасности исправит этот провал, введя серьёзные экономические санкции, направленные непосредственно против правительства России, — сообщил на своем сайте один из авторов инициативы конгрессмен Брэд Шерман.

Законопроектом предлагается запретить американским компаниям и физическим лицам кредитовать Россию. Речь идёт о предотвращении покупок российских государственных облигаций и других долговых инструментов. По словам Шермана, это лишит Россию сотен миллиардов долларов инвестиций.

Брэд Шнайдер, ещё один из авторов законопроекта, рассказал, что документ обязует главу Национальной разведки в течение 30 дней после выборов сообщить о вмешательстве из-за рубежа. Если иностранное государство вмешалось в избирательный процесс, то против него автоматически будут введены всеобъемлющие санкции.

Закон о безопасности сделает очевидным для президента Путина, что есть цена, которую он должен заплатить за его злонамеренные усилия по подрыву демократии в США. Этот закон также включает простой механизм снятия этих санкций и сохранения их отмены, если после каждого избирательного цикла, начиная с 2022 года, администрация определяет, что РФ не вмешивалась, — сообщается на сайте Шермана.

Спецслужбы Соединённых Штатов считают, что Кремль вмешивался в ход президентской кампании 2016 года. Для расследования произошедшего был назначен специальный прокурор Роберт Мюллер. В итоге он признал, что не нашёл подтверждения возможно имевшемуся сговору с Россией. Сам Трамп неоднократно отвергал эти подозрения.

7 августа глава Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина заявил, что Россия, Китай и Иран пытаются вмешиваться в очередные выборы американского президента. По словам Эванины, Китай выступает против переизбрания Трампа, Иран хочет подорвать демократические институты в Соединённых Штатах, а Россия пытается «продвинуть» Трампа и действует против его основного соперника на выборах Джо Байдена.

Выборы президента США назначены на 3 ноября, писал NEWS.ru.