В Совфеде считают, что при Байдене США заинтересованы в продлении СНВ

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При Джо Байдене, объявившем о своей победе на выборах президента, Соединённые Штаты заинтересованы в продлении действия договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ), считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.

По его словам, люди, которые стоят за американским политиком, в своё время пошли на заключение ДСНВ и ДРСМД.

Они понимают, что ликвидация соглашений по контролю над вооружениями опасна для США. Это очень серьёзные профессионалы, — отметил он.

При Климов считает, что американские власти представят продление договора как собственную инициативу, чтобы «сохранить лицо», передаёт РИА Новости.

Ранее США заявили о возможности продлить с Россией на год СНВ-3, если удастся решить вопросы проверки выполнения договора.

16 октября Владимир Путин предложил на год продлить СНВ без всяких условий. На это в Белом доме ответили, что инициатива президента РФ о продлении Договора без учёта замораживания размеров ядерных арсеналов стран «обречена на провал». Американская сторона, в свою очередь, предлагала продлить соглашение при условии установки лимита на количество ядерных боеголовок.

20 октября МИД РФ предложил Вашингтону продлить Договор на год и при этом заявил, что Москва готова вместе с США взять на себя политическое обязательство о том, чтобы «заморозить» на данный период количество имеющихся у сторон ядерных боезарядов.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ-3 был подписан в 2010 году и остаётся в силе до 5 февраля 2021-го. Документ предусматривает сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков — до 700 единиц.