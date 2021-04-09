В Совфеде ответили США на угрозы из-за Украины

https://static.news.ru/photo/394ca8fe-9ae1-11eb-a0fc-96000091f725_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Россия не обязана согласовывать действия на собственной территории с какими-либо другими странами. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

Так он ответил на слова госсекретаря США Энтони Блинкена о «серьёзной обеспокоенности» из-за увеличения контингента российских войск у границы с Украиной.

Цеков напомнил, что Соединённые Штаты зачастую проводят учения вовсе далеко за пределами собственных рубежей. Кроме того, Белый дом всячески лоббирует расширение НАТО и приближение военно-политического блока к границам РФ.

Именно потому, что они это делают, мы вынуждены держать наши вооружённые силы на высоком уровне боеготовности, — пояснил сенатор в эфире RT.

Он подчеркнул, что Россия никому не угрожает, в отличие от Соединённых Штатов. При этом слова американского госсекретаря Цеков назвал лицемерием, так как, по его мнению, «наибольшей угрозой и для мирового сообщества, и для Украины конкретно являются США».

Ранее, как писал NEWS.ru, глава американской дипломатии отметил, что на границе РФ и Украины сосредоточено больше российских войск, чем когда-либо с 2014 года. Он пригрозил Москве последствиями, если та будет «действовать агрессивно».