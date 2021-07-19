В Совфеде оценили слова Порошенко о возврате Крыма

Заявление экс-президента Украины Петра Порошенко о том, что через год Крым вернётся в состав страны, прокомментировал первый замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Он назвал бывшего главу государства фантазёром, сообщает РИА Новости.

Он известный фантазёр, и доказывал это регулярно — и в свою бытность президентом Украины, и после этого, — сказал сенатор.

Он предположил, что высказывание Порошенко связано с его подготовкой к президентской кампании.

Джабаров добавил, что все заявления украинских политиков относительно Крыма «гроша ломаного не стоят». Он напомнил, что жители полуострова сделали свой выбор в марте 2014 года, проголосовав за вхождение в состав России.

Ранее Порошенко, поздравляя крымских татар с Курбан-байрамом, написал в Facebook, что в 2022 году они будут отмечать этот праздник уже в составе Украины. Однако каким именно образом полуостров вновь может стать украинским, он не уточнил.