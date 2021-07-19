В Совфеде оценили слова Порошенко о возврате Крыма
Сергей Попов
Сергей Попов
09:56, 20 июля 2021
Фото: Petro Poroshenko/via Globallookpress.com
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Заявление экс-президента Украины Петра Порошенко о том, что через год Крым вернётся в состав страны, прокомментировал первый замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Он назвал бывшего главу государства фантазёром, сообщает РИА Новости.
Он известный фантазёр, и доказывал это регулярно — и в свою бытность президентом Украины, и после этого, — сказал сенатор.
Он предположил, что высказывание Порошенко связано с его подготовкой к президентской кампании.
Джабаров добавил, что все заявления украинских политиков относительно Крыма «гроша ломаного не стоят». Он напомнил, что жители полуострова сделали свой выбор в марте 2014 года, проголосовав за вхождение в состав России.
Ранее Порошенко, поздравляя крымских татар с Курбан-байрамом, написал в Facebook, что в 2022 году они будут отмечать этот праздник уже в составе Украины. Однако каким именно образом полуостров вновь может стать украинским, он не уточнил.