В Совфеде назвали беспределом планы ЕС ввести санкции из-за Навального

https://static.news.ru/photo/3bc649d2-0a04-11eb-b110-fa163e074e61_660.jpg Владимир Джабаров Фото: council.gov.ru

Планы Евросоюза ввести в отношении России санкции из-за инцидента с оппозиционером Алексеем Навальным являются очередной попыткой Европы одёрнуть Россию. Об этом заявил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

Это абсолютный беспредел, уже за гранью здравого смысла. Это ни в какие рамки не лезет, — цитирует сенатора РИА Новости.

Он отметил, что фактических доказательств отравления Навального веществом «Новичок» так и не было предъявлено. Кроме того, оппозиционер жив и здоров, поэтому обвинения в адрес российской стороны абсурдны.

Эта акция была проведена с намерением ужесточить санкции против России и в очередной раз одернуть её, — добавил сенатор.

Алексей Навальный месяц находился на лечении в берлинской клинике Charité, куда был доставлен 22 августа. До этого он два дня был в омской больнице, будучи госпитализированным с экстренно приземлившегося пассажирского авиалайнера, направлявшегося из Томска в Москву. Больше двух недель оппозиционер провёл в коме, 23 сентября его выписали из клиники.

Соратники Навального считают, что он был отравлен. Этой версии придерживаются и немецкие врачи, заявившие, что на политика было совершено покушение с использованием вещества из группы «Новичок». Однако российские медики настаивают на том, что ядов в организме оппозиционера не обнаружили.

Международное сообщество потребовало у России расследовать случившееся. Москва, в свою очередь, запросила у Берлина соответствующие доказательства и результаты новых анализов.

Санкционный список по инциденту с Навальным, который готовят Берлин и Париж, содержит имена девяти российских чиновников, в том числе из администрации президента РФ и структур госбезопасности. Его обсуждение главами МИД ЕС намечено на 12 октября.

Как писал NEWS.ru, готовящиеся против РФ санкции прокомментировал социальный технолог и общественный деятель Роман Алёхин. По его мнению, основная их причина не Навальный, а ситуация с Белоруссией и Арменией. То есть с усилением интеграционных процессов на постсоветском пространстве.