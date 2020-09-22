В Совфеде может появиться должность первого вице-спикера

Ещё одна должность первого заместителя председателя Совета Федерации может появиться в верхней палате парламента. Этот вопрос будет вынесен на пленарное заседание 23 сентября.
Об этом журналистам ТАСС
Вопрос о введении в Совете Федерации ещё одной должности вице-спикера будет завтра выноситься на пленарное заседание, — поделился информатор.
Он не пояснил, кто рассматривается в качестве кандидатов на должности вице-спикеров. В настоящий момент первым зампредседателя является представитель Чувашии Николай Фёдоров.
Источник РИА Новости в свою очередь рассказал, что эти места займут зампред СФ Андрей Турчак и представитель Ростовской области Андрей Яцкин.
Как ранее передавал NEWS.ru, председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о временном возложении на Андрея Яцкина исполнения обязанностей полномочного представителя правительства РФ в Госдуме. Яцкин с 2004 года занимает пост полпреда правительства в Совфеде.
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