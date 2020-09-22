В Совфеде может появиться должность первого вице-спикера

https://static.news.ru/photo/65428342-fcea-11ea-ac08-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ещё одна должность первого заместителя председателя Совета Федерации может появиться в верхней палате парламента. Этот вопрос будет вынесен на пленарное заседание 23 сентября.

Об этом журналистам ТАСС рассказал источник в Совфеде.

Вопрос о введении в Совете Федерации ещё одной должности вице-спикера будет завтра выноситься на пленарное заседание, — поделился информатор.

Он не пояснил, кто рассматривается в качестве кандидатов на должности вице-спикеров. В настоящий момент первым зампредседателя является представитель Чувашии Николай Фёдоров.

Источник РИА Новости в свою очередь рассказал, что эти места займут зампред СФ Андрей Турчак и представитель Ростовской области Андрей Яцкин.

Как ранее передавал NEWS.ru, председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о временном возложении на Андрея Яцкина исполнения обязанностей полномочного представителя правительства РФ в Госдуме. Яцкин с 2004 года занимает пост полпреда правительства в Совфеде.