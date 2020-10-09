В Совбезе РФ отметили важность предотвращения хаоса в Киргизии

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Члены Совета безопасности во время совещания с президентом РФ Владимиром Путиным подчеркнули важность предотвращения скатывания ситуации в Киргизии к хаосу.

Отмечена важность скорейшей стабилизации ситуации с тем, чтобы предотвратить её скатывание к хаосу, — сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее оппозиционер Тилек Токтогазиев, выдвинутый на пост вице-премьера республики, получил ранение в ходе митинга на площади Ала-Тоо в Бишкеке.

Как писал NEWS.ru, в центре киргизской столицы начались столкновения между протестующими. Они использовали камни, палки и пластиковые бутылки. Кроме того, прозвучали несколько выстрелов. Помощница экс-президента республики Алмазбека Атамбаева заявила, что в ходе беспорядков на него было совершено покушение.

После прошедших в Киргизии 4 октября парламентских выборов столицу страны охватили акции протеста. Манифестанты требовали пересмотра итогов голосования. Согласно предварительным результатам, в законодательный орган прошли только проправительственные и центристские партии, а ещё 11 политических объединений не смогли преодолеть пороговый барьер в 7%. ЦИК республики в итоге признала выборы недействительными. Новое голосование будет назначено до 6 ноября.