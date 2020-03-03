https://static.news.ru/photo/1ccf56ae-5d25-11ea-94dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россию не интересует признание Соединёнными Штатами Крыма российской территорией, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Больше нас эта тема не интересует. Будут ли они признавать Крым нашей территорией, не будут — от этого Крым от нас не уйдёт, — цитирует RT Джабарова.

Он подчеркнул, что прибалтийские республики вышли из СССР из-за того, что распался Советский Союз, и «Россия отпустила их».

Как ранее писал NEWS.ru, постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор заявил, что правительство США не видит угрозы со стороны России Прибалтийским странам.