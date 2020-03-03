https://static.news.ru/photo/461f6e36-5cfd-11ea-b41e-fa163e074e61_660.jpg Джеймс Гилмор Фото: https://osce.usmission.gov

Постоянный председатель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор заявил, что правительство США не видит угрозы со стороны России прибалтийским странам. Об этом сообщает «Интерфакс».

Прибалтийские государства являются очень большой частью западного общества на данный момент, и мы не считаем, что существует угроза для них в настоящее время <...> Соединённые Штаты чётко обозначили свою позицию. Они (прибалтийские страны) являются частью военных учений, проводимых НАТО, которые не должны представлять угрозы для российского народа, — привёл слова Джеймса Гилмора «Интерфакс».

Постпред США при ОБСЕ также напомнил, что все страны Балтии — члены НАТО.

Как писал NEWS.ru ранее, правительство Эстонии заявило, что не имеет территориальных претензий к России.