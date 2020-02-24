https://static.news.ru/photo/bfb06f4e-5734-11ea-b8a2-fa163e074e61_660.jpg Керсти Кальюлайд и Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Власти Эстонии не имеют территориальных претензий к соседним государствам, в том числе к России. Об этом заявила президент страны Керсти Кальюлайд.

У Эстонии нет территориальных притязаний к своим соседям, — цитирует «Интерфакс» главу государства, выступившую в городе Вильянди на торжественном заседании в честь 102-й годовщины независимости республики.

Кальюлайд подчеркнула, что без обещания заключить пограничный договор перед Эстонией никогда бы не открылась дверь в НАТО.

Вместе с тем президент добавила, что Эстония всё ещё не ратифицировала пограничный договор с Россией и властям необходимо последовательно стараться сделать это. При этом глава государства заявила, что Эстонии пришлось, как и другим странам после Второй мировой войны, жить в границах, которые отличаются от предвоенных.

Ранее NEWS.ru писал, что Кальюлайд выступила против озвученной главой МИДа идеи пересмотреть границу с Россией по Тартускому мирному договору 1920 года, когда РСФСР получила часть современной Псковской области. При этом президент признала Тартуский мирный договор действующим «как свидетельство о рождении эстонского государства».

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу заявил, что границу с РФ нужно пересмотреть по договору 1920 года в ответ на отрицание насильственного включения Прибалтики в СССР.

Современная российско-эстонская граница закреплена договором 2014 года, но прибалтийские консерваторы не признают документ.