https://static.news.ru/photo/523a8206-4cb2-11ea-bddb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Поправки в Конституцию предполагают увеличение президентской квоты в Совете Федерации до 30 сенаторов. Об этом заявил глава думского комитета по законодательству, сопредседатель рабочей группы по изменению Основного закона Павел Крашенинников. Он уточнил, что семь из них будут назначаться пожизненно.

Да, есть понимание, что от РФ будет предложено 30 сенаторов, которых будет предлагать президент, семь из них будут пожизненно работать сенаторами, — приводит его слова РИА Новости.

Внести изменения в Основной закон страны президент России Владимир Путин предложил 15 января в ходе своего традиционного обращения к Федеральному собранию.

Ранее NEWS.ru писал, что российские власти рассчитывают провести голосование по конституционным правкам в будний день. В качестве основной даты Кремль рассматривает 22 апреля 2020 года. Этот день планируется сделать выходным.