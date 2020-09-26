В РФ могут изменить основания для увольнения военных с возмещением затрат

https://static.news.ru/photo/8e9cb4e2-000f-11eb-9296-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство 26 сентября внесло в Госдуму законопроект о расширении перечня оснований для досрочного увольнения военнослужащих-контрактников, предусматривающих возмещение ими затрат на их подготовку.

Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе.

Так, в настоящее время возмещают затраты на подготовку граждане, отчисленные из военных образовательных учреждений профессионального образования или учебных военных центров за нарушение дисциплины или неуспеваемость, окончившие обучение, но отказавшиеся заключать контракт на службу, или же уволившиеся раньше срока.

Законопроект предусматривает новые пункты: в связи с утратой доверия к военнослужащему со стороны должностного лица, имеющего право принимать решение о его увольнении, в связи с утратой доверия к военнослужащему, являющемуся командиром со стороны должностного лица, имеющего право принимать решение о его увольнении, в связи с лишением военнослужащего допуска к гостайне за нарушение закона и в связи с нарушением запретов, ограничений и обязанностей, связанных с прохождением военной службы.

Также военнослужащему придётся компенсировать затраты, если он был уволен в связи с несоответствием требованиям, неисполнением обязанностей, нарушением запретов, установленных в законе о воинской службе или службе в органах ФСБ, в связи с отказом проходить тест на наркотики или совершением административного правонарушения, связанного с их употреблением.

Ранее NEWS.ru писал, что проект закона, который расширит права жён погибших или умерших ветеранов на выплаты соцподдержки, внесли в нижнюю палату парламента депутаты от ЛДПР. Документ размещён в базе данных Госдумы.

Законопроект предлагает внести поправки в закон «О ветеранах», согласно которому супруге или супругу погибшего или умершего ветерана боевых действий меры соцподдержки предоставляются только при условии, что они не заключили новый брачный союз.