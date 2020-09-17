В Госдуму внесли проект о расширении прав вдов ветеранов

https://static.news.ru/photo/ec13eb58-f8e0-11ea-8754-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Проект закона, который расширит права жён погибших или умерших ветеранов на выплаты соцподдержки, внесли в нижнюю палату парламента депутаты от ЛДПР. Документ размещён в базе данных Госдумы.

Законопроект предлагает внести поправки в закон «О ветеранах», согласно которому супруге или супругу погибшего или умершего ветерана боевых действий меры соцподдержки предоставляются только при условии, что они не заключили новый брачный союз.

Условие проживания вдовы (вдовца) одиноко или с несовершеннолетними детьми, либо с детьми-инвалидами, либо с детьми до 23 лет, обучающимися по очной форме обучения, исключается, — сказано в пояснительной записке.

Сейчас вдовы ветеранов получают поддержку, только если они не вступили в новый брак и живут одни или с несовершеннолетним ребёнком или ребёнком-инвалидом.

Супругам погибших или умерших инвалидов войны или участников Великой Отечественной войны меры соцподдержки также предоставляются только при условии отсутствия повторного союза.

Как объяснили авторы инициативы в пояснительной записке к ней, многие вдовы или вдовцы ветеранов живут с совершеннолетними детьми, которые ухаживают за ними и помогают материально. При этом часто совершеннолетние дети снимают себе квартиры, но зарегистрированы остаются у родителей. Лишение соцподдержки, в том числе по оплате коммунальных услуг, вызывает в них «чувство обиды и социальной несправедливости».

Как писал NEWS.ru, ранее в Мурманской области пенсионер вернул Минобороны свои награды и грамоты. Он объяснил своё решение якобы наплевательским отношением со стороны силовиков и медицинских работников.