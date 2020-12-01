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В Приднестровье ответили на слова Санду о выводе миротворцев

03:55, 02 декабря 2020 17
Тирасполь, Приднестровье Тирасполь, Приднестровье Фото: Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский оценил призыв избранного президента Молдавии Майи Санду заменить российских миротворцев гражданскими наблюдателями под эгидой ОБСЕ. По его словам, в Кишинёве предприняли очередную попытку поднять искусственную проблему «вывода войск».

Красносельский в интервью «Парламентской газете» отметил, что подобные заявления носят политизированный характер. Их целью является смещение акцентов с реальной повестки для диалога Кишинёва и Тирасполя.

На сегодняшний день нет никаких юридических оснований и предпосылок для какого-либо изменения действующего формата миротворческой операции, — подчеркнул политик.

Он добавил, что к громким заявлениям политиков из Молдавии в Приднестровье уже привыкли. Красносельский посоветовал соседям проявить больше ответственности и вдумчивости при формулировании своей позиции.

Ранее NEWS.ru сообщал, что причины, по которым в Кишинёве постоянно поднимают тему присутствия войск РФ в Приднестровье и возможного переформатирования миротворческой операции, непонятны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат добавила, что российская оперативная группа выполняет «абсолютно чёткие» цели, имеющие правовую основу.

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