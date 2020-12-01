В Приднестровье ответили на слова Санду о выводе миротворцев

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский оценил призыв избранного президента Молдавии Майи Санду заменить российских миротворцев гражданскими наблюдателями под эгидой ОБСЕ. По его словам, в Кишинёве предприняли очередную попытку поднять искусственную проблему «вывода войск».
Красносельский в интервью «Парламентской газете»
На сегодняшний день нет никаких юридических оснований и предпосылок для какого-либо изменения действующего формата миротворческой операции, — подчеркнул политик.
Он добавил, что к громким заявлениям политиков из Молдавии в Приднестровье уже привыкли. Красносельский посоветовал соседям проявить больше ответственности и вдумчивости при формулировании своей позиции.
Ранее NEWS.ru сообщал, что причины, по которым в Кишинёве постоянно поднимают тему присутствия войск РФ в Приднестровье и возможного переформатирования миротворческой операции, непонятны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат добавила, что российская оперативная группа выполняет «абсолютно чёткие» цели, имеющие правовую основу.