В Пекине заявили о готовности защищать интересы Москвы

https://static.news.ru/photo/f9308e16-2a1f-11eb-8ca3-fa163e074e61_660.jpg Ван И и Сергей Лавров Фото: MFA Russia/Global Look Press

Глава МИД Китая Ван И заявил, что Пекин готов плечом к плечу с Москвой противостоять политике односторонних действий, протекционизму и травле в международных отношениях.

Дипломат в телефонном разговоре с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым подтвердил готовность Китая «защитить законные права и интересы двух стран». Он считает, что вместе они смогут обеспечить гарантию международной справедливости, сообщает РИА Новости.

Ван И также отметил, что Пекин и Москва, используя свои преимущества, должны помогать региональным странам, в том числе, в борьбе с коронавирусом, в поддержании стабильности и восстановления их экономики.

Россия и Китай по-прежнему играют роль «глобальных стабилизаторов», а их сотрудничество постоянно приносит новые результаты, подчеркнул китайский дипломат.

Ранее NEWS.ru сообщал, что министры иностранных дел России и Китая Сергей Лавров и Ван И по телефону обсудили двусторонние контакты на высшем уровне. Дипломаты выразили удовлетворение координацией Китая и России на различных площадках, в первую очередь ООН, Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС. Также они обсуждали международную повестку дня.