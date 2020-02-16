https://static.news.ru/photo/ba250c58-50ca-11ea-892f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thierry Monasse/dpa/Global Look Press

Отношения Росси с Евросоюзом и НАТО могут улучшиться при соблюдении Западом трёх условий. Об этом заявил замглавы МИД Александр Грушко.

Первое из них состоит в том, что ЕС необходимо конкретизировать свой подход к России. Пока же ЕС продолжает придерживаться принципов, утверждённых в 2016 году, которые сложно назвать внятной политикой в отношении РФ, пояснил дипломат.

Вторым условием он назвал требование к НАТО прекратить фокусироваться на сдерживании России. Грушко отметил, что альянс приостановил все проекты политического сотрудничества с РФ, которые действительно способствовали улучшению безопасности.

Третье условие состоит в том, что европейским странам следует быть более самостоятельными в походах к России и меньше прислушиваться к мнению, навязываемому Вашингтоном, сообщает РБК.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Франции Эммануэль Макрон предложил два сценария развития отношений между ЕС и Россией — наращивание давления или расширение диалога. Второй он назвал более предпочтительным, поскольку РФ является потенциальным партнёром Европы в сфере безопасности.