В МИД РФ назвали расследование отравления Навального «спектаклем»

https://static.news.ru/photo/cb585ea4-080c-11eb-8553-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: navalny/instagram.com

Министерство иностранных дел прокомментировало выводы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по отравлению политика Алексея Навального. В ведомстве это назвали «спектаклем».

В МИД уверены, что публикация на сайте ОЗХО была сделана к началу сессии Исполнительного совета организации.

Таким образом, фантастическая, по сути, история, инициированная с подачи Берлина его евроатлантическими союзниками вкупе с руководством Технического секретариата ОЗХО, получила свое продолжение по заранее спланированному конспирологическому сценарию, — говорится на сайте министерства.

Дипломаты пообещали распространить в ходе сессии Исполкома ОЗХО среди государств-участников «хронологию закулисных манипуляций основных действующих лиц этого спектакля». Также они напомнили, что многочисленные запросы Генпрокуратуры РФ к властям Германии, Франции и Швеции в соответствии с Европейской конвенцией об оказании правовой помощи 1959 года остаются без ответа.

Рассчитываем всё же, что предстоящая совместная работа российских профильных специалистов с экспертами ОЗХО позволит наладить спокойное, деполитизированное взаимодействие и избежать дальнейшего нагнетания обстановки вокруг этого вопроса, — заключили в МИД.

Ранее в ОЗХО заявили, что проведённый её экспертами анализ подтвердил наличие в образцах крови и мочи Навального токсичных химикатов — биомаркеров ингибитора холинэстеразы. В организации предположили, что политика отравили не зарегистрированной ранее разновидностью препарата из группы боевых отравляющих веществ «Новичок».

Результаты исследования специалисты передадут властям Германии, откуда поступили образцы.

Навальный месяц находился на лечении в берлинской клинике Charité, куда был доставлен самолётом санавиации 22 августа. До этого он два дня был в омской больнице, будучи госпитализированным с экстренно приземлившегося пассажирского авиалайнера, направлявшегося из Томска в Москву.

Больше двух недель оппозиционер провёл в коме, 23 сентября выписали из клиники.

Соратники Навального считают, что он был отравлен. Этой версии придерживаются и немецкие врачи, заявившие, что на политика было совершено покушение с использованием вещества из группы «Новичок». Однако российские медики настаивают на том, что ядов в организме оппозиционера не обнаружили.

Международное сообщество потребовало у России расследовать случившееся. Москва, в свою очередь, запросила у Берлина соответствующие доказательства и результаты новых анализов.

Уголовное дело по факту случившегося российские правоохранительные органы возбуждать не стали. Песков это объяснял тем, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, и если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто де-юре, писал NEWS.ru.