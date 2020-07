В МИД Ирана рассказали о значении соглашений с РФ и КНР

Об этом он написал в своём Twitter. По его словам, страна уже многие годы старается вести политику сохранения и укрепления дружественных отношений «со всеми силами в Евразии», передаёт ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что Иран намерен и дальше продолжать такую политику.