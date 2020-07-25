Политика

В МИД Ирана рассказали о значении соглашений с РФ и КНР

19:02, 25 июля 2020
Аббас Мусави Аббас Мусави Фото: en.mfa.ir

Долгосрочные соглашения с Китаем и Россией — важная часть иранской политики по выстраиванию сбалансированных отношений со странами Евразии. Об этом сказал официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

Об этом он написал в своём Twitter. По его словам, страна уже многие годы старается вести политику сохранения и укрепления дружественных отношений «со всеми силами в Евразии», передаёт ТАСС.

Запланированное заключение договора о долгосрочном сотрудничестве с Китаем и Россией, а также продолжение совместной работы с Индией над портом Чабахар подтверждают это, — заявил Мусави.

Дипломат подчеркнул, что Иран намерен и дальше продолжать такую политику.

21 июля стало известно, что Иран и РФ договорились актуализировать Договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между странами, заключённый в 2001 году. Об этом сообщил иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Ранее NEWS.ru писал о том, что послание от президента Ирана Хасана Рухани российскому лидеру Владимиру Путину передал глава МИД республики Мохаммад Джавад Зариф.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях