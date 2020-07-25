В МИД Ирана рассказали о значении соглашений с РФ и КНР

https://static.news.ru/photo/f2a0d460-ce90-11ea-9d6e-fa163e074e61_660.jpg Аббас Мусави Фото: en.mfa.ir

Долгосрочные соглашения с Китаем и Россией — важная часть иранской политики по выстраиванию сбалансированных отношений со странами Евразии. Об этом сказал официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

Об этом он написал в своём Twitter. По его словам, страна уже многие годы старается вести политику сохранения и укрепления дружественных отношений «со всеми силами в Евразии», передаёт ТАСС.

Запланированное заключение договора о долгосрочном сотрудничестве с Китаем и Россией, а также продолжение совместной работы с Индией над портом Чабахар подтверждают это, — заявил Мусави.

Дипломат подчеркнул, что Иран намерен и дальше продолжать такую политику.

#Iran has a longstanding policy of maintaining balanced, friendly relations w/ all Eurasian & E/S Asian powers. Our potential longterm cooperation agreements w/ #China & #Russia , & our continued joint work w/ #India in Chabahar prove this. We are determined to uphold this policy. — S.A MOUSAVI (@SAMOUSAVI9) July 25, 2020

21 июля стало известно, что Иран и РФ договорились актуализировать Договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между странами, заключённый в 2001 году. Об этом сообщил иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Ранее NEWS.ru писал о том, что послание от президента Ирана Хасана Рухани российскому лидеру Владимиру Путину передал глава МИД республики Мохаммад Джавад Зариф.