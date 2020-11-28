В Крыму призвали Киев не ждать от США помощи в возвращении полуострова

https://static.news.ru/photo/0cc0ffb2-315d-11eb-8867-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Киев напрасно уповает на США в вопросе возвращения контроля над полуостровом. Такое мнение высказал сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крымского региона Роман Чегринец после слов бывшего замминистра иностранных дел Украины Константина Елисеева, который призвал Украину улучшить сотрудничество с США, чтобы усилить санкционное давление на РФ и вернуть Крым.

Бесконечный плач Ярославны о виртуальном «возвращении Крыма» — беспроигрышный вариант для украинских сбитых лётчиков напомнить о себе, а заодно, может, и выпросить какой-то грантик под это дело, — заявил РИА Новости Чегринец.

Он подчеркнул, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и бесповоротно, так что «киевским властям не стоит тешить себя призрачными иллюзиями». Чегринец считает, что украинские политики спекулируют на крымской теме, пытаясь заработать себе «политический и не только капитал».

Как писал NEWS.ru, украинским властям необходимо налаживать отношения с администрацией Джо Байдена, и это может способствовать «возвращению» Крымского полуострова и Донбасса в состав Украины. Такое мнение выразил бывший замглавы МИД страны. Константин Елисеев подчеркнул, что необходимо добиваться от новой администрации в Вашингтоне поставок вооружения в страну, а также введения новых санкций против России.

По словам дипломата, это позволит «дать отпор» Москве и «вернуть» в состав страны Донбасс и Крым. Кроме того, взаимодействие с американскими властями поможет Киеву провести внутренние реформы. По словам Елисеева, Байден «как никто» знаком с темой борьбы с коррупцией.