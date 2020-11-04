В Крыму ответили на слова о «полуострове страха»

https://static.news.ru/photo/9908ea24-1e8a-11eb-9ca4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам постпредства Крыма при президенте РФ Александр Молохов раскритиковал сравнение полуострова с «территорией страха». Так он отреагировал на слова первого замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой.

Та в ходе дискуссий на 75-й сессии Генассамблеи ООН заявила, что Крым превратился в полуостров страха, где продолжаются репрессии в отношении граждан Украины, которые выступают против оккупации.

Пропагандистские зубодробительные клише в отношении Крыма, которыми усеяно данное выступление, имеют такое же отношение к реальности, как подвиги древних укров к пятнам на солнце, — цитирует Молохова РИА Новости.

Он посоветовал представителям украинских властей внимательно посмотреть в зеркало, прежде чем делать подобные заявления. По его мнению, политики соседней республики должны ужаснуться, увидев в отражении «Гуляй поле, махновщину, зону бардака и тотальной безответственности».

Ранее, как писал NEWS.ru, высказывание Джапаровой подвергла критике глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.