В Крыму ответили на слова Зеленского об «экобомбах»

Заявление украинского лидера Владимира Зеленского, назвавшего Крым «экобомбой», является лицемерием. Угрозу экологии на полуострове несут сами киевские власти своими действиями. Об этом заявил РИА Новости замглавы рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Республики Крым при президенте РФ Александр Молохов.

Говоря об «экобомбах», господин Зеленский лицемерит, путая причину со следствием, — сказал он.

По словам собеседника агентства, именно водная блокада Крыма, устроенная киевскими властями, представляет угрозу как для экологической безопасности полуострова, так и для южных областей самой Украины.

Молохов также порекомендовал Зеленскому чаще смотреться в зеркало, когда он говорит об экологических террористах.

Ранее Зеленский, выступая в Глазго на 26-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, заявил, что Крым и Донбасс являются «экобомбами» в центре Европы. При этом в сложившейся ситуации он обвинил страны Запада, которые, по его словам, не выполнили Будапештский меморандум о гарантиях безопасности Украины.