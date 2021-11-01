В Крыму ответили на слова Зеленского об «экобомбах»
Сергей Попов
Сергей Попов
13:35, 02 ноября 2021
Президент Украины Владимир ЗеленскийФото: www.president.gov.ua
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Заявление украинского лидера Владимира Зеленского, назвавшего Крым «экобомбой», является лицемерием. Угрозу экологии на полуострове несут сами киевские власти своими действиями. Об этом заявил РИА Новости замглавы рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Республики Крым при президенте РФ Александр Молохов.
Говоря об «экобомбах», господин Зеленский лицемерит, путая причину со следствием, — сказал он.
По словам собеседника агентства, именно водная блокада Крыма, устроенная киевскими властями, представляет угрозу как для экологической безопасности полуострова, так и для южных областей самой Украины.
Молохов также порекомендовал Зеленскому чаще смотреться в зеркало, когда он говорит об экологических террористах.
Ранее Зеленский, выступая в Глазго на 26-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, заявил, что Крым и Донбасс являются «экобомбами» в центре Европы. При этом в сложившейся ситуации он обвинил страны Запада, которые, по его словам, не выполнили Будапештский меморандум о гарантиях безопасности Украины.