В Крыму ответили на предложение об участии в киевском саммите

https://static.news.ru/photo/da768e04-5462-11eb-bc9c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Российские политики заявили, что любые международные форматы, связанные с попыткой вернуть Крым под украинскую юрисдикцию, заведомо бесперспективны. Так на полуострове отреагировали на предложение главы МИД Украины Дмитрия Кулебы приехать в мае в Киев на саммит «Крымской платформы».

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет, в частности, заявил, что в России никакие форматы и платформы по принадлежности полуострова «абсолютно неинтересны».

Вопрос Крыма закрыт раз и навсегда и подниматься не будет. Это исключено. В Киеве об этом прекрасно знают, но продолжают спекулировать. Все это напрасная трата времени и народных денежных средств, — цитирует депутата РИА Новости.

Шеремет считает, что власти Украины вместо финансирования «бредовых проектов», могли бы направить деньги на закупку вакцины от коронавируса.

Очередной политической авантюрой назвал саммит «Крымской платформы» член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков.

Мы не будем в Киеве обсуждать тему статуса Крыма, который является составной частью России, — заявил сенатор.

Он добавил, что лучше бы вместо этого власти Украины приехали в Москву и обсудили восстановление отношений с Россией.

Обсудить вопрос водной блокады полуострова предложил властям Украины депутат крымского парламента Юрий Гемпель.

Россия ни с кем не будет обсуждать принадлежность своих территорий, коей в том числе является Крым. Украинской стороне, чтобы попусту не тратить время, стоит посвятить свой саммит вопросу водной блокады Крыма с целью привлечения виновных к ответственности за подобный варварский поступок, — подчеркнул политик.

Он считает, что риторика украинского МИД по Крыму вызывает только сожаление, поскольку подтверждает неспособность киевских дипломатов созидательно мыслить и адекватно воспринимать международную реальность.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Дмитрий Кулеба пригласил россиян на саммит «Крымской платформы». Нам же нужен переговорный процесс по возвращению Крыма, сказал он. При этом разговор будет вестись только о выходе полуострова из-под российской юрисдикции и восстановлении украинского суверенитета на территории. Киев не готов говорить с российской стороной на другие темы, подчеркнул Кулеба.