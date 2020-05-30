В Крыму отреагировали на заявление Меркель о статусе полуострова

https://static.news.ru/photo/4d6b9848-a29b-11ea-a81b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lu Jinbo/Global Look Press

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал заявление канцлера Германии Ангелы Меркель, которая отказалась признавать полуостров российским.

К сожалению, канцлер Ангела Меркель на протяжении шести лет в вопросе статуса Крыма руководствуется интересами США и сознательно не видит очевидного, — заявил Гемпель журналистам РИА Новости.

Он напомнил, что волеизъявление крымчан прошло в строгом соблюдении международного права. Политик считает, что поддерживая антироссийские санкции, Германия продолжает «преступную политику Евросоюза».

NEWS.ru писал, что Меркель считает необходимым соблюдать санкции против России, особенно если не будет прогресса в Минском процессе.

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер назвал ошибочным сохранение санкций в условиях пандемии. Он считает, что ограничения должны быть сняты. По его словам, ситуация на мировом рынке указывает на необходимость содействия в восстановлении экономики.

Евросоюз начал вводить санкции против российских и украинских граждан в 2014 году из-за действий, «подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».