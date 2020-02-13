https://static.news.ru/photo/10efa89c-4e5d-11ea-beb7-fa163e074e61_660.jpgФото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Позиция украинских властей по поставкам воды в Крым противоречит здравому смыслу, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
По его словам, такой подход киевских властей к внешней политике приведёт страну к краху. Он также отметил, что вместо налаживания торгово-экономических отношений с Россией продолжается ведение «варварской политики» попрания прав крымчан и изоляции полуострова.
Всё это показывает истинное отношение к Крыму со стороны Украины, и можно расценивать не иначе, как месть за решение крымчан вернуться на свою историческую родину, — подчеркнул Гемпель в комментарии для РИА Новости.
Ранее NEWS.ru писал, что профильный комитет Верховной рады заявил о невозможности поставок воды в Крым «до его деоккупации».
Крымские власти 5 февраля сообщили, что питьевой воды для Симферополя осталось максимум на три месяца, если не пройдут дожди. Глава администрации города Елена Проценко уточнила, что город перейдёт на подачу воды по графику, так как её не хватает в водохранилищах. В ответ Киев заявил о готовности снабжать Крым водой в обмен на некоторые уступки по Донбассу.