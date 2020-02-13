https://static.news.ru/photo/10efa89c-4e5d-11ea-beb7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Позиция украинских властей по поставкам воды в Крым противоречит здравому смыслу, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

По его словам, такой подход киевских властей к внешней политике приведёт страну к краху. Он также отметил, что вместо налаживания торгово-экономических отношений с Россией продолжается ведение «варварской политики» попрания прав крымчан и изоляции полуострова.

Всё это показывает истинное отношение к Крыму со стороны Украины, и можно расценивать не иначе, как месть за решение крымчан вернуться на свою историческую родину, — подчеркнул Гемпель в комментарии для РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что профильный комитет Верховной рады заявил о невозможности поставок воды в Крым «до его деоккупации».