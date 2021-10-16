В Крыму назвали профанацией угрозы Киева «задавить» Россию в суде

Замруководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Республики Крым при президенте РФ Александр Молохов ответил на слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что Киев может «юридически задавить» Россию в суде в Гааге по инциденту в Чёрном море в 2018 году. По его мнению, такие высказывания являются сплошной профанацией, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что Киев нагнетает обстановку вокруг инцидента в Керченском проливе, пользуясь тем, что США «вовсю бряцают оружием» у российских границ. Молохов считает, что претензии украинской стороны ничем не обоснованы, поскольку пролив относится к внутренним водам РФ. Попытки несанкционированного прохода через них — это нарушение национального и международного права. Кроме того, такие действия могут расцениваться как провокация.

Россия в своё время совершила акт доброй воли, отпустив украинских моряков на свободу, однако киевские власти ничего не поняли и ничему не научились, — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что окончательному разрешению спора по поводу произошедшего в 2018 году помогло бы проведение Международного общественного трибунала и следственного эксперимента с воссозданием ситуации в проливе.

Ранее заявление Кулебы прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков. По его словам, странам НАТО известно о том, что именно украинские суда вторглись в территориальные воды России в Керченском проливе. В связи с этим в Альянсе «давно замолчали на эту тему». Политик добавил, что сегодня антироссийская риторика Украины и по другим вопросам не находит поддержки у Запада.

Кулеба заявил, что Россия должна быть наказана за инцидент в Керченском проливе. По его словам, в случае победы Украины в процессе это будет важно не только для страны, но и для мира в целом.