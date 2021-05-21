В Кремле отреагировали на санкции США по «Северному потоку — 2»

https://static.news.ru/photo/4727014a-ba94-11eb-bc76-96000091f725_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал новые санкции США против участников строительства газопровода «Северный поток — 2», сообщает «Интерфакс».

Он отметил , что на фоне подготовки встречи двух президентов Кремль хотел бы разобраться в подобных шагах Белого дома.

Надо разобраться. У коллег всё как всегда. Говорят об одном, делают другое. <...> Посмотрим, как нам будет лучше, — пояснил он.

Ранее стало известно, что Минфин США объявил о включении в санкционный список по проекту «Северный поток — 2» ряда российских компаний и судов. Под ограничения попали 13 судов России, среди которых значится «Академик Черский», и несколько компаний.