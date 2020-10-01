В Кремле надеются, что СКР разъяснит ситуацию с преследованием геев за ЭКО

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что Следственный комитет даст разъяснения по поводу ситуации с отцами, прибегшими к услугам суррогатных матерей, а теперь подозреваемыми в покупке детей. Речь идёт о мужчинах гомосексуальной ориентации. Их хотят арестовать, а детей поместить в интернаты.

Безусловно, конечно, это сообщение должно быть как-то прояснено, и я надеюсь, какие-то разъяснения будут даны, если это достоверная информация. Тема, конечно, достаточно резонансная. Но в данном случае я никак не могу её разъяснить, потому что это никак не наша сфера, — сообщил Песков журналистам.

Угроза для таких отцов возникла потому, что закон разрешает быть донорами для ЭКО только семейным парам и одиноким женщинам. О готовящихся арестах в рамках дела о торговле детьми от суррогатных матерей накануне сообщил источник ТАСС в силовых структурах. Ранее по этому же делу летом были арестованы несколько врачей, работавших с суррогатными матерями.

Ситуацию считает несправедливой и неконституционной замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина. Она обратилась к генпрокурору, чтобы не допустить изъятия детей. В письме она заметила, что одинокие отцы и их дети ни в чём не виноваты и их нужно защитить от мракобесия и бесправия. Также депутат напомнила, что по Конституции женщины и мужчины равны в правах, писал NEWS.ru.