https://static.news.ru/photo/8439b4f6-6e87-11ea-a420-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В КПРФ считают, что чрезмерное ужесточение мер в отношении нарушителей карантина может стать дополнительным поводом для репрессий в отношении граждан со стороны правоохранительных органов. Об этом NEWS.ru рассказал депутат Госдумы от КПРФ Александр Ющенко, комментируя законодательную инициативу спикера Госдумы Вячеслава Володина и главы комитета ГД по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова об ужесточении уголовного наказания для нарушителей карантина.

По словам парламентария, если такой законопроект будет разработан, то он может стать очередным инструментом давления на политическую оппозицию и неугодное мнение.

Безусловно, нужно прорабатывать меры по недопущению распространения инфекции. С одной стороны, необходимо ужесточать действия властей в отношении тех, кто нарушает режим. Но с другой стороны, этот законопроект открывает большие возможности для репрессивных действий в отношении граждан, учитывая, как работает наша правоохранительная система. Получается, что любого неугодного можно будет нейтрализовать по этой статье. Необходим чёткий механизм действий, по которым человека можно будет привлечь. Александр Ющенко депутат Госдумы, член фракции КПРФ депутат Госдумы, член фракции КПРФ

Ющенко выразил опасение, что может начаться самая настоящая охота на ведьм. Парламентарий привёл пример с историей, которая развернулась вокруг главного инфекциониста Минздрава Ставропольского края Ирины Санниковой.

Женщину уже сделали виноватой и крайней в этом скандале. Но почему нет разбирательств в отношении её руководства? Почему не проверяется информация, где именно она была и были ли в курсе её руководители? Как заявил Геннадий Онищенко, она не на курорте отдыхала, а была в рабочей поездке. И, вполне возможно, руководство Минздрава даже не подумало о карантине и отправило Санникову читать лекции после её возвращения, — предположил депутат.

По мнению Ющенко, ситуация с Санниковой может стать частым явлением.

И под эту статью могут попасть как политическая оппозиция в целом в стране, так и те, кто просто мешает властям в регионах. Каждый человек может заболеть, и не обязательно коронавирусом. И медийная машина моментально делает из него изгоя общества, подчеркнул он.

По словам парламентария, подобные примеры уже есть в Омске, Калуге, других регионах, когда людей требуют чуть ли не растерзать, даже не разбираясь толком в ситуациях.

Как ранее писал NEWS.ru, в Госдуме планируют 31 марта внести на рассмотрение палаты законопроект об ужесточении уголовного наказания за нарушение карантина. Поправки, предложенные спикером Вячеславом Володиным и главой думского комитета по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым, в том числе предусматривают за подобные деяния лишение свободы сроком до семи лет.