В Киеве отреагировали на переговоры Путина, Меркель и Макрона

https://static.news.ru/photo/d51c9542-9216-11eb-971c-96000091f725_660.jpg Юлия Мендель Фото: Iuliia Mendel/facebook.com

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что переговоры лидеров Германии, Франции и России вовсе не означают, что «какие-либо важные решения» по Донбассу будут приняты без учёта позиции Киева. По её словам, обсуждение ситуации на юго-востоке Украины подтверждает только то, что эта повестка до сих пор актуальна в Европе.

Было бы странно, если бы война в Донбассе выпала из международной повестки дня, тем более в переговорах, где принимает участие российская сторона, — заявила в интервью «Украинской правде» Мендель.

Она добавила, что Киев продолжит переговоры с Парижем, Берлином и Москвой, пока ситуация в Донбассе полностью не урегулируется, и будет использовать все возможности и площадки для восстановления мира на востоке страны.

Евросоюз зарекомендовал себя надёжным партнёром для Украины, он поддерживает санкции против России за вторжение в Донбасс и оккупацию Крыма, — подчеркнула Мендель.

Ранее, как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры лидеров России, Франции и ФРГ, которые прошли без участия президента Украины, не являются подменой минского формата. По его словам, вопросы, на них рассмотренные, были гораздо шире ситуации в Донбассе. Представитель Кремля отметил, что на переговорах между Владимиром Путиным, Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном, которые прошли в формате видеоконференции, не было необходимости обозначать красные линии по Донбассу, так как они и так известны. По словам Пескова, речь шла о «безальтернативности выполнения условий минских договорённостей» и о проблемной ситуации, которая имеется сейчас в связи с их невыполнением.