В Госдуме рекомендовали денонсировать Договор по открытому небу

https://static.news.ru/photo/01d7c006-b71b-11eb-be9e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Комитет Госдумы по обороне рекомендовал нижней палате парламента денонсировать Договор по открытому небу (ДОН). Об этом сообщил «Интерфакс».

Комитет поддержал законопроект о денонсации Договора по открытому небу, — цитирует агентство зампредседателя комитета Юрия Швыткина.

Документ планируется рассмотреть на заседании Думы 19 мая, добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о денонсации ДОН. Это вынужденный ответный шаг Москвы на действия США, которые в прошлом году вышли из договора и не захотели возвращаться к переговорному процессу, несмотря на призывы российской стороны. Как отмечали в МИД, решение Вашингтона существенно нарушает баланс интересов государств-участников.

Россия может завершить внутригосударственные процедуры по выходу из ДОН к лету 2021 года. Если Вашингтон к этому времени не уведомит Москву о готовности возобновить участие в договоре, РФ направит депозитариям — Венгрии и Канаде — ноту о выходе из соглашения. С этого момента начнётся отсчёт полугодового срока, предшествующего официальному и окончательному выходу России из соглашения.

Ранее сообщалось, что Путин назначил заместителя министра иностранных дел страны Сергея Рябкова своим официальным представителем при рассмотрении парламентом вопроса о денонсации ДОН.