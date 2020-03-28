Депутат Госдумы Андрей Козенко прокомментировал петицию на сайте президента Украины о создании в Мариуполе военно-морской базы НАТО. Парламентарий назвал инициативу проявлением эпидемии национализма.
Петиция была опубликована 27 марта и к настоящему времени набрала 142 голоса. Её автор объяснил своё предложение «постоянной угрозой и некорректным поведением страны-агрессора России».
Парламентарий отметил, что пока Киев «продолжает оголтело взывать к Западу», РФ оказывает помощь странам, входящим в состав НАТО. В частности, Италии.
На Украине, к сожалению, помимо коронавируса, ещё и эпидемия национализма, поэтому рассчитывать на адекватность пока не приходится, — цитирует Козенко РИА Новости.
Он, в свою очередь, предложил создать петиции о бессрочном базировании Черноморского флота РФ в Азово-Черноморском бассейне, а также о создании союзного государства в составе РФ, Украины и Белоруссии с немедленным проведением на Украине референдума по этому поводу и досрочными выборами.
Ранее NEWS.ru писал, что украинский политик Иван Винник назвал сроки появления в стране базы НАТО. По его мнению, это может произойти через пять – семь лет.