В Госдуме объяснили, зачем нужны гендерные квоты в органах власти

Поддерживать женщин в политике с помощью квот необходимо, потому что нет другого способа помочь им пробиться во власть. Более чем в сотне государств соответствующие законы действуют и квота составляет от 20% до 50%, рассказала «Парламентской газете» глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

Убеждена,​ сейчас как никогда россиянки нуждаются в законодательной поддержке. Именно поэтому мы предлагаем вернуться к идее закона о равных правах и равных возможностях женщин и мужчин. Ведь у нас практически нет женщин-губернаторов и кандидатов в президенты. Да и Государственная дума тоже не является образцом пропорционального представительства женщин в законодательной власти, — сказала Останина.

Она добавила, что сейчас в России женщины находятся во власти декоративно и не включены в политическую повестку. Останина заверила, что получила поддержку коллег по вопросу создания рабочей группы, чтобы подготовить необходимый законопроект. Предыдущую версию, которую разработали депутаты III и IV созывов, повторять целиком не будут.

Ранее депутат от КПРФ Ирина Филатова возмутилась недостаточным количеством женщин в Госдуме. Она задалась вопросом, неужели женщин так не уважают, что не доверяют им законотворчество.