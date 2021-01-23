В Госдуме объяснили участие умерших депутатов в голосованиях

https://static.news.ru/photo/85c5be1a-5cba-11eb-a529-fa163e074e61_660.jpg Фото: duma.gov.ru

Депутат Госдумы от фракции КПРФ Ваха Агаев умер от коронавируса 23 сентября 2020 года, однако выяснилось, что в этот же день он проголосовал за принятие восьми законопроектов в нижней палате парламента.

Замруководителя КПРФ Валентин Шурчанов умер от коронавируса 18 декабря и незадолго до своей смерти, находясь в тяжёлом состоянии, тоже «участвовал» в законотворческой деятельности. Член комитета Госдумы по контролю и регламенту Владимир Поздняков подтвердил сообщения СМИ об их участии в голосовании и предположил, что за них на кнопки нажимали товарищи по фракции.

Конечно, их нет, живьём их нет. Их не должно было быть. Могли на автомате, что говорится, как за отсутствующего проголосовать. А в это время у нас бывают отсутствующие, потому что без обеда работают и уходят, и чтобы поддержать ушедшего, за него нажимают кнопку. Ну и так же получилось с нашими товарищами, которые ушли из жизни. Ну, я не могу комментировать это. Это просто ошибка, — заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» Поздняков.

Депутат подчеркнул, что коллеги могли сделать это без какого-либо умысла, что называется, на автомате, и официальная проверка здесь не требуется. По словам Позднякова, их голоса всё равно не повлияли бы на принятие законопроектов.

Это не трагедия и не преступление. Ну, я-то знаю моего соседа, за которого голосую «за» или «против», и он за меня. Это принято так. Нет нарушений здесь, — добавил Поздняков.

О том, что депутаты не могут голосовать друг за друга, заявляли ранее вице-спикер Александр Жуков и председатель Госдумы Вячеслав Володин. По словам спикера, в связи с пандемией депутаты могут в дистанционном режиме наблюдать за пленарными заседаниями и письменно выражать свою позицию, но удалённо голосовать по законопроектам они не имеют права.

Как писал NEWS.ru, депутат Госдумы от фракции КПРФ Ваха Агаев умер от коронавируса 23 сентября 2020 года. Перед смертью он долгое время находился в коме, но тем не менее «голосовал» 23, 22, 16 и 15 сентября. По словам зампреда КПРФ Николая Коломойцева, за Агаева могли голосовать его коллеги-единороссы, с которыми он рядом сидел на заседаниях и дружил, так как «был человеком общительным».

Агаев — не единственный пример предсмертного голосования. Другой член КПРФ Валентин Шурчанов умер от коронавируса 18 декабря, три недели перед этим он находился в тяжёлом состоянии в больнице и при этом участвовал в законотворческой деятельности 16, 15, 9 и 8 декабря.

При этом глава пресс-службы ЦК КПРФ Александр Ющенко назвал «циничной и хамской» эту публикацию, предположив, что данные о голосовании умерших от коронавируса депутатов появились на сайте Госдумы из-за технического сбоя.