В ГД одобрили прекращение работы представительства России при НАТО

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«Талибан» (запрещённая в РФ организация) не допустит нападения террористов на другие страны с территории Афганистана. Об этом заявил официальный представитель движения Забиулла Муджахид в комментарии для Lenta.ru.

Исламский Эмират Афганистан (самоназвание государства талибов. — NEWS.ru) не позволит ни группировкам, ни отдельным лицам использовать афганскую территорию против любой другой страны. Мы серьёзно относимся к этому — любая активность...