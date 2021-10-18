В ГД одобрили прекращение работы представительства России при НАТО

Прекращение работы представительства России при НАТО, а также военной миссии и информбюро Альянса в Москве — справедливое и долгожданное решение, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы, член парламентского комитета по обороне Виктор Соболев. Он подчеркнул, что МИД РФ начал «жёстче разговаривать с НАТО, что очень правильно».
Они (США. — NEWS.ru) вводят санкции против нас, мы, вроде как, ничего в ответ. Так было и с ОБСЕ, вышли, потом опять вернулись. Они (НАТО. — NEWS.ru) неукоснительно проводят свою военную стратегию по отношению к России, которую выработали и проводят её, а мы всё соглашаемся. Мы, всё же, суверенная страна, а не просто так — каждый как хочет [российских] дипломатов обвиняет неправомерно во всяких нарушениях, делают, что хотят. Честно говоря, не ожидал такого от МИД, надо же когда-то с колен-то вставать, — добавил Соболев.
Депутат напомнил о натовской стратегии нанесения по России «первого глобального обезоруживающего удара» и постоянной отработке бомбардировщиками Альянса электронных пусков крылатых ракет по территории РФ.
Да, они не нарушают [воздушных границ РФ], так как крылатая ракеты имеет определённую дальность. Мы в ответ истребитель поднимаем, но они же тренируются реально наносить удары по нашим объектам. Они проводят учения по захвату Калининградской области и разгрому Балтийского флота [России], а мы всё с террористами воюем, как бы не обидеть кого. Против нас, против России, развернули и ведут гибридную войну на уничтожение, которая в любой момент может перерасти в горячую фазу. Мы должны быть к этому готовы, — резюмировал Соболев.
Ранее стало известно, что Россия с начала ноября приостановит работу своего постпредства при НАТО после решения Североатлантического альянса отозвать аккредитацию восьми сотрудников постпредства РФ. Об этом на пресс-конференции 18 октября сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, для связи с Альянсом останется посол в Бельгии,