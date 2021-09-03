В ГД назвали ахинеей желание главы ВСУ проехать на танке по Красной площади

Соревнованием в публичной ахинее назвал заявление главкома Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного депутат Госдумы РФ от Севастополя Дмитрий Белик. Слова парламентария приводит РИА Новости.

Ранее Залужный в эфире одного из украинских телеканалов заявил о своём желании проехаться на танке по Красной площади и Арбату в Москве. По мнению депутата, поездку по столице России украинский военный может совершить только в такси или в автозаке. Дмитрий Белик считает, что подобные заявления украинские деятели допускают из-за незнания истории.

Они как будто соревнуются между собой, кто большую ахинею публично заявит. <...> Всё это от незнания истории. По Москве только наши танки ездят, а чужих отродясь не бывало. Вот только в нашей боевой машине этому хвастуну места не найдётся, пусть такси берёт, а если вздумает силами померяться, то прокатится по Москве на автозаке — в трибунал, а оттуда в Магадан, — заявил депутат.

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