В ФРГ отказались раскрывать данные о вывезшей бутылку спутнице Навального

https://static.news.ru/photo/dc823940-fc11-11ea-85d3-fa163e074e61_660.jpg Штеффен Зайберт Фото: Britta Pedersen/dpa/Global look Press

В Германии ответили на вопрос о соратнице Алексея Навального, которая смогла вывезти бутылку со следами «Новичка» в ФРГ. Как заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, он не может подтвердить информацию о том, что свидетель инцидента с оппозиционером Мария Певчих и возможная улика — бутылка из-под минеральной воды — находятся в Германии.

Я не могу сказать ничего нового об этом, — цитирует Зайберта РИА Новости.

Он отметил, что ему нечего добавить на этот счёт, а также обратил внимание на то, что у России есть «все возможности для проведения расследования».

Ранее Мария Певчих, которая якобы сопровождала блогера в Германию, рассказала о вывозе бутылки воды со следами яда из России. Она дала эксклюзивное интервью британскому телеканалу BBC. В нём Мария Певчих раскрыла обстоятельства дня, когда блогера отравили. По словам коллеги Алексея Навального, в то утро, когда блогер отравился, команда осталась доделывать рабочие проекты в Томске, а сам Алексей Навальный полетел на самолёте.

После известия о том, что Навальный потерял сознание на борту, команда блогера, которая осталась в Томске, стала осматривать номер в гостинице. Мария Певчих сообщила, что бутылки с водой были взяты из номера и вывезены в Германию.

После случившегося с Навальным международное сообщество потребовало расследования от властей России: вещества из группы «Новичок» подпадают под Конвенцию по запрещению химоружия.

7 сентября стало известно о том, что Навального вывели из комы. 15 сентября вышел первый пост в Instagram от его имени. Он сообщил, что «почти ничего не умеет», но накануне смог «сам дышать». 19 сентября в аккаунте соцсети появилось фото Навального на лестнице. В кадре он стоит один, опираясь на перила, писал NEWS.ru.