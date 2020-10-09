В ЕС могут 12 октября принять решение по санкциям из-за случая с Навальным

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Министры иностранных дел стран, входящих в Евросоюз, 12 октября собираются принять решение о введении санкций из-за инцидента с оппозиционным политиком Алексеем Навальным. Об этом сообщил представитель сообщества.

Есть предложение Германии и Франции. Оно обсуждалось в рабочей группе совета Евросоюза. Министры могут принять политическое решение по этому вопросу. Однако списка подпадающих под санкции лиц и организаций на заседании пока не будет, — сообщил источник «Интерфакса».

В будущий список могут войти физические и юридические лица, добавил источник.

Накануне газета Le Monde получила доступ к санкционному списку, который Париж и Берлин хотят передать европейским партнёрам. В перечне девять имён людей из администрации президента и силовых структур. Кроме того, меры предлагается ввести против Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ГосНИИОХТ), так как он считается местом создания боевого отравляющего вещества «Новичок».

До этого СМИ сообщили, что власти Германии и Франции ведут подготовку пакета санкций против России в связи с отравлением Навального. Меры должны затронуть сотрудников ГУ Генштаба Минобороны.

Ранее в Организации по запрещению химического оружия заявили, что проведённый её экспертами анализ подтвердил наличие в образцах крови и мочи Навального токсичных химикатов — биомаркеров ингибитора холинэстеразы. В организации считают, что политика отравили не зарегистрированной ранее разновидностью препарата из группы боевых отравляющих веществ «Новичок».

Результаты исследования специалисты передадут властям Германии, откуда поступили образцы.

Алексей Навальный месяц находился на лечении в берлинской клинике Charité, куда был доставлен самолётом санавиации 22 августа. До этого он два дня был в омской больнице, будучи госпитализированным с экстренно приземлившегося пассажирского авиалайнера, направлявшегося из Томска в Москву. Больше двух недель оппозиционер провёл в коме, 23 сентября его выписали из клиники, писал NEWS.ru.