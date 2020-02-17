https://static.news.ru/photo/9c13049e-5107-11ea-b3fb-fa163e074e61_660.jpg Андрей Бабиш Фото: Ondrej Deml/CTK/Global Look Press

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш хочет понравиться русофобской и чеченофобской публике на Западе. Об этом заявил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров.

По его словам, вероятно, именно поэтому глава чешского правительства назвал недопустимой ассоциацию названия его страны с Чечнёй.

Самые достойные представители мира, непобедимые полководцы и великие гении считали для себя высшим достоянием быть дружными с чеченцам, с горцами, которые не знали ни страха, ни упрёка, — сказал Умаров в интервью «Говорит Москва».

Он выразил уверенность, что очень мало граждан Чехии поддерживают риторику Бабиша. Министр также пояснил, откуда взялось прозвище «чехи» в отношении чеченцев.

«Чехами» нас очень любили называть те, кто, прикрываясь славой своих империй, тотальным численным преимуществом, пытались сделать нас рабами и поставить нас на колени. Чем это закончилось — посмотрите, — отметил Умаров.

Чиновник добавил, что Бабиш и ему подобные могут не беспокоиться по поводу созвучия названий двух республик, поскольку чеченцы не будут переживать, «если кому-то неприятно называть себя чеченцами».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Андрей Бабиш выразил недовольство англоязычным названием республики в ООН — Czechia. Премьер опасается, что его страну будут путать с Чечнёй. Название Czechia в качестве второго официального было утверждено Прагой в 2016 году. Его одобрили президент Милош Земан, парламент и правительство. Бабиш полагает, что официально государство везде должно именоваться Чешской Республикой (Czech Republic).