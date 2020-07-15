Украинский МИД поддержал позицию США по «Северному потоку 2»

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Министерство иностранных дел Украины прокомментировало слова госсекретаря США Майка Помпео о новых санкциях в отношении газопровода «Северный поток 2» и части проекта «Турецкий поток». В ведомстве поприветствовали такую позицию.

Там отметили, что завершение строительства управляемого Россией проекта станет угрозой европейской солидарности.

Украина решительно приветствует твердую позицию США, которая не позволяет России геополитически расколоть Европу и подорвать энергетическую безопасность как Украины, так и Европы, — говорится на странице МИД в Twitter.

Также в министерстве заявили, что Киев как надёжный партнёр по транзиту топлива надеется на тесное сотрудничество с Евросоюзом и США в общих интересах и для укрепления энергетической безопасности региона.

2/3 We welcome further US measures to halt Russia-driven Nord Stream 2 project whose completion would pose a major threat to Europeâs solidarity. — MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) July 15, 2020

Как писал NEWS.ru, Помпео сообщил, что американское внешнеполитическое ведомство включит российские инфраструктурные проекты в санкционный список.

«Северный поток — 2» предполагает две нитки трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. Европейскими партнёрами «Газпрома» являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд, и половина этой суммы приходится на западные предприятия. На данный момент проект реализован на 93%.

Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.