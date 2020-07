Украинский МИД поддержал позицию США по «Северному потоку 2»

Там отметили, что завершение строительства управляемого Россией проекта станет угрозой европейской солидарности.

Также в министерстве заявили, что Киев как надёжный партнёр по транзиту топлива надеется на тесное сотрудничество с Евросоюзом и США в общих интересах и для укрепления энергетической безопасности региона.

2/3 We welcome further US measures to halt Russia-driven Nord Stream 2 project whose completion would pose a major threat to Europe’s solidarity.