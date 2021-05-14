«Угощу американцев пельменями»: генконсул США покинула Екатеринбург

https://static.news.ru/photo/57cb293c-b6c9-11eb-9d76-96000091f725_660.jpg Фото: usconsulateyekat / instagram

Генеральный консул США в Екатеринбурге Эми Сторроу покидает уральское дипломатическое ведомство. Она оставила прощальное обращение в официальном аккаунте Instagram.

Несмотря на то, что из-за пандемии у меня было меньше возможностей познакомиться с разными людьми и посмотреть больше мест в этом красивом регионе, я всегда буду благодарна за то, что была частью екатеринбургского сообщества. <...> Когда я вернусь домой, я расскажу американцам о духе этого региона и о том, как много общего у американцев и россиян. А ещё я угощу их пельменями, — говорится в обращении.

Сторроу призналась, что ей удалось попутешествовать по Уралу и она влюблена в регион. За время работы в консульстве она побывала в Челябинске, Новосибирске, Красноярске, Верхней Салде, Нижнем Тагиле. Также она ездила в Пермь и Тюмень.

Дипломат выражает надежду на скорое возобновление работы её ведомства в Екатеринбурге.

С 1 апреля консульство приостановило оказание визовых услуг и предоставление консульских услуг гражданам США в Екатеринбурге. А с 15 мая 2021 года россиянам перестали вообще выдавать визы в США, кроме дипломатических.