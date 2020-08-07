Twitter промаркировал аккаунты ГД, СФ и ряда посольств РФ

https://static.news.ru/photo/e09b22d0-d88f-11ea-a283-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Социальная сеть Twitter промаркировала аккаунты Государственной думы, Совета Федерации, а также посольств РФ в Великобритании, Франции и США.

Также маркировка «Правительственная учётная запись, Россия» появилась в официальном аккаунте МИД РФ в соцсети и на странице постпредства РФ при ООН.

При этом специального значка в аккаунтах российских посольств в Испании и в Белоруссии нет.

Ранее пресс-служба Twitter сообщила о введении новых обозначений для учётных записей правительственных аккаунтов и государственных средств массовой информации.

Значки изображают трибуну и микрофон. Их получат две категории аккаунтов:

официальные правительственные лица, включая министерства иностранных дел, государственные учреждения, послов и других ключевых дипломатов, пресс-секретарей;

государственные СМИ, их главные редакторы и другие высокопоставленные сотрудники.

Рядом с картинкой, размещённой под названием аккаунта, появится надпись «Правительственная учётная запись» или «Государственное издание» и название страны, которая относится к аккаунту.

Новые ярлычки пока что получат только пять стран, входящих в Совет Безопасности ООН: Великобритания, Китай, Россия, США, Франция, писал NEWS.ru.