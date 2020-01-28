https://static.news.ru/photo/bb267816-41c1-11ea-bd27-fa163e074e61_660.jpg Михаил Игнатьев Фото: glava.cap.ru

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что глава Чувашии Игнатьев исключён из партии.

Накануне партийная Комиссия по этике единогласно рекомендовала Президиуму Генсовета исключить главу Чувашии из-за недостойного поведения. После этого Президиум Генерального совета Партии принял такое решение, говорится на официальном сайте «ЕР».

На вручении пожарной техники в Чебоксарах чиновник заставил сотрудника МЧС прыгать за высоко поднятыми ключами от новой машины. Инцидент попал на видео и вызвал волну возмущения.

Ответственный секретарь комиссии «Единой России» по этике Евгений Ревенко считает, что если выходка была шуткой, то острота явно получилась несмешной. Сцена из серии «а ну-ка отними», в которой майора МЧС заставляют прыгать, вызывает у парламентария оторопь и отвращение.

После этого Игнатьев заявил, что уважительно относится к представителям ведомства. Свою вину он отрицает, писал NEWS.ru.